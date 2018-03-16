Губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с представителем главы Чеченской Республики в Мурманской области Асламбеком Асаевым

Представительство Чеченской Республики в Мурманской области создано в целях содействия развитию торгово-экономических, научно-технических, гуманитарных, культурных и иных связей южной республики с нашим регионом. Марина Ковтун отметила, что правительство Мурманской области придаёт большое значение развитию межрегиональных связей.

- Развитие связей и контактов с различными субъектами РФ является одним из важнейших направлений нашей работы, - сказала во время встречи Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - У нас подписан ряд соглашений с субъектами. Я думаю, и ваша работа будет направлена на то, чтобы наши экономические, культурные связи и другие направления всё более крепли.