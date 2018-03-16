День за днём с «Арктик-ТВ»16.03.18 19:30
Губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с представителем главы Чеченской Республики в Мурманской области Асламбеком Асаевым
Представительство Чеченской Республики в Мурманской области создано в целях содействия развитию торгово-экономических, научно-технических, гуманитарных, культурных и иных связей южной республики с нашим регионом. Марина Ковтун отметила, что правительство Мурманской области придаёт большое значение развитию межрегиональных связей.
- Развитие связей и контактов с различными субъектами РФ является одним из важнейших направлений нашей работы, - сказала во время встречи Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - У нас подписан ряд соглашений с субъектами. Я думаю, и ваша работа будет направлена на то, чтобы наши экономические, культурные связи и другие направления всё более крепли.
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Последние комментарии
Владимир
15.03.18 13:07
Ольга! Поздравляю!!!
ирина
14.03.18 08:51
если собак неподкармливать они еще злее будут
Комментарий к новости:Рубль начал день снижением
Алекс
14.03.18 00:50
Не будет кормовой базы, звери еще злее будут. Весна на дворе, а прикормка животных сердобольными жителями не влияет на их агрессивность. Заниматься этим вопросом вовремя надо, а не когда рак на горе с
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