Губернатор Марина Ковтун провела заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Мурманской области
Сегодня губернатор Марина Ковтун провела плановое заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Мурманской области.
На заседании рассмотрен вопрос о выполнении поручений координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Мурманской области от 15 февраля 2017 года, направленных на пресечение нарушений прав граждан. О ситуации с соблюдением в 2017 году прав и свобод человека и гражданина в сфере охраны труда, жилищных прав и жилищно-коммунального хозяйства.
Кроме того, члены координационного совещания обсудили вопрос о профилактике тяжких и особо тяжких бытовых преступлений, а также о повышении эффективности деятельности заинтересованных служб по применению норм Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности».