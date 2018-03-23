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День за днём с «Арктик-ТВ»23.03.18 19:30

Губернатор Марина Ковтун провела заседание правительства области

На повестке дня - исполнение бюджета за прошлый год, итоги работы министерств, планы по организации отдыха детей в этом году. 

Первый и главный вопрос повестки - бюджет 2017. Дефицит его снижен. Внутренний долг региона тоже. Все обязательства перед Минфином России выполнены. Глава регионального Минфина Елена Дягилева отметила, что бюджет остается  социально-ориентированным. Более 70% от общего объёма расходов были направлены на поддержание социальной сферы и финансовую поддержку городов. Остальное - на развитие экономики, ЖКХ, дорожного, сельского хозяйства и транспорта.

- Если сравнивать с 2016 годом, то доходы у нас на 700 млн меньше. Расходы исполнены в большем объёме на 3,2 млрд рублей, - сообщила Елена Дягилева, министр финансов Мурманской области. - Исполнение по доходам в меньшем объёме связано в первую очередь с централизацией одного процента налога на прибыль в федеральный бюджет, а также с результатом деятельности крупных налогоплательщиков региона.

Хорошие результаты и у регионального Министерства рыбного и сельского хозяйства. Высокие показатели по мясо-молочному производству, аквакультуре. План по рыбодобыче выполнен, хотя и с некоторым превышением текущих расходов. Распределены прибрежные квоты добычи камчатского краба, морского гребешка, гренландского тюленя.

- Мы вышли на мировое соглашение по Туломе, вернули судно «Полярная звезда» из Гудермеса, хорошие цифры аквакультура дала, - докладывает Андрей Иванов, министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области.

Глава ведомства подчеркнул, что в сельском хозяйстве области не хватает специалистов.  Чтобы их привлечь, выделяются субсидии на приобретение сельхозтехники, оказывается помощь молодым семьям. В 2017 году были выплачены  гранты на создание и развитие фермерских хозяйств и животноводческих ферм.

Большое внимание на заседании уделили летнему отдыху детей в 2018 году.  По словам министра образования Наталии Карпенко, оздоровительная кампания 2018 года уже началась. Всего в этом году ею планируется охватить более тридцати  тысяч ребят. На эти цели выделено около трехсот миллионов рублей. 

 

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№ 123.03.18 20:36 - земляк яА 25% направлено на поддержание губернаторши?!
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23.03.18 20:36
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Комментарий к новости:Губернатор Марина Ковтун провела заседание правительства области
Юлия
23.03.18 20:23
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