Губернатор Марина Ковтун провела заседание правительства области

На повестке дня - исполнение бюджета за прошлый год, итоги работы министерств, планы по организации отдыха детей в этом году.

Первый и главный вопрос повестки - бюджет 2017. Дефицит его снижен. Внутренний долг региона тоже. Все обязательства перед Минфином России выполнены. Глава регионального Минфина Елена Дягилева отметила, что бюджет остается социально-ориентированным. Более 70% от общего объёма расходов были направлены на поддержание социальной сферы и финансовую поддержку городов. Остальное - на развитие экономики, ЖКХ, дорожного, сельского хозяйства и транспорта.

- Если сравнивать с 2016 годом, то доходы у нас на 700 млн меньше. Расходы исполнены в большем объёме на 3,2 млрд рублей, - сообщила Елена Дягилева, министр финансов Мурманской области. - Исполнение по доходам в меньшем объёме связано в первую очередь с централизацией одного процента налога на прибыль в федеральный бюджет, а также с результатом деятельности крупных налогоплательщиков региона.

Хорошие результаты и у регионального Министерства рыбного и сельского хозяйства. Высокие показатели по мясо-молочному производству, аквакультуре. План по рыбодобыче выполнен, хотя и с некоторым превышением текущих расходов. Распределены прибрежные квоты добычи камчатского краба, морского гребешка, гренландского тюленя.

- Мы вышли на мировое соглашение по Туломе, вернули судно «Полярная звезда» из Гудермеса, хорошие цифры аквакультура дала, - докладывает Андрей Иванов, министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области.

Глава ведомства подчеркнул, что в сельском хозяйстве области не хватает специалистов. Чтобы их привлечь, выделяются субсидии на приобретение сельхозтехники, оказывается помощь молодым семьям. В 2017 году были выплачены гранты на создание и развитие фермерских хозяйств и животноводческих ферм.

Большое внимание на заседании уделили летнему отдыху детей в 2018 году. По словам министра образования Наталии Карпенко, оздоровительная кампания 2018 года уже началась. Всего в этом году ею планируется охватить более тридцати тысяч ребят. На эти цели выделено около трехсот миллионов рублей.