Губернатор Марина Ковтун провела заседание совета по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области

С 2013 года в Мурманской области действует комплекс мер по поддержке инвестпроектов. За это время было заключено 14 соглашений с инвесторами.

Общий объём инвестиций за минувшие четыре года составил около 100 миллиардов рублей. Налоговые поступления - более 300 миллионов рублей.

Как прозвучало во время заседания совета по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области, в регионе ведётся активная работа по поддержке предприятий малого бизнеса. Например, в 2014 году в Мурманской области появилась компания «Кольский край», которая занимается сбором, сортировкой и продажей дикорастущий ягод. Компания реализует инвестиционный проект создания и развития завода по переработке, шоковой заморозке и фасовке ягод. Уже в 2018 году «Кольский край» планирует построить цех по изготовлению варенья из дикоросов. Компания пользуется льготной программой кредитования, которую правительство Мурманской области реализует через Фонд развития малого и среднего предпринимательства. Если объём инвестиций по проекту превысит 100 миллионов рублей, компания планирует обратиться за статусом приоритетного проекта Мурманской области и получить налоговые льготы, как и многие другие крупные компании.

- Что касается крупных инвесторов, то буквально на днях к нам поступила заявка на придание статуса стратегического проекта по созданию береговой базы обеспечения шельфовых проектов от компании «Роснефть», - сказала Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - В соответствии с нашим законодательством мы планируем выделить под это земельный участок без торгов. Мы сейчас эту заявку рассматриваем.