Губернатор Марина Ковтун выразила соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения российского вертолёта в море у архипелага Шпицберген

Место крушения Ми-8 было обнаружено специалистами МЧС в акватории Баренцева моря на глубине более 200 м. В поисковой операции спасатели задействовали глубоководный аппарат «Фалькон». Эти исследования помогут определить способ поднятия вертолёта со дна.

Российские специалисты уже согласовали с коллегами из северного Королевства план дальнейших действий: была достигнута договоренность об использовании морского судна большой грузоподъёмности для транспортировки летательного аппарата. Работы по обследованию дна и береговой линии в месте происшествия продолжаются.

Напомним, ЧП произошло в минувший четверг, 26 октября, российский вертолёт Ми-8 пропал у берегов архипелага Шпицберген. На борту было пять членов экипажа и трое учёных. Предположительно все они погибли.