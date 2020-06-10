Губернатор масштабы паводковой ситуации оценил с вертолёта

На Серебрянских ГЭС отмечается повышенный приток воды из-за обильного паводка. Глава региона Андрей Чибис проинспектировал гидросооружения.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вместе с гендиректором «Газпром энергохолдинга» Денисом Федоровым осмотрели с воздуха гидротехнические сооружения каскада Серебрянских ГЭС. Напомним, что с 7 июня из-за сложной паводковой ситуации в этом районе был введён режим повышенной готовности.

Денис Федоров, генеральный директор «Газпром энергохолдинг»: «Впервые мы такую ситуацию видим, за 1000 лет впервые такой паводок. Гидротехнические сооружения не предназначены для спуска такого большого количества воды. Тем не менее, оперативные действия персонала ТГК 1, которые открыли холостые сбросы воды, загрузили энергетическое оборудование, помогли снивелировать ситуацию».

Сейчас в районе продолжается активное таяние снега, поэтому гидротехнические сооружения держат под пристальным вниманием. По словам специалистов, даже, если возникнет угроза подтопления, то в зону риска не попадут промышленные и хозяйственные объекты, а также населенные пункты.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Ситуация на контроле, все необходимые действия, даже в такой необычной ситуации, предприняты. Очень надеюсь, что не придётся действовать по сценарию критическому».

Из-за половодья до сих пор ограничен въезд в Туманный. В посёлке сформирован запас продовольствия, а на случай возможной эвакуации сотрудники МЧС обеспечены транспортом повышенной проходимости.