Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев в рамках рабочей поездки посетили Печенгский округ

Пока подразделение носит название «Мурман», служить там будут, в основном, контрактники из Мурманской области. За месяц занятий бойцы обучаются стрельбе из автомата, пулемёта, гранатомёта, прохождению полосы препятствий, проходят начальную медицинскую подготовку.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор вместе с командующим Северным флотом провели встречу с бойцами именного регионального подразделения на полигоне 200-й мотострелковой бригады в посёлке Печенга. Сейчас военнослужащие проходят интенсивную боевую и тактическую подготовку.

Пока подразделение носит название «Мурман», служить там будут, в основном, контрактники из Мурманской области. За месяц занятий бойцы обучаются стрельбе из автомата, пулемёта, гранатомёта, прохождению полосы препятствий, проходят начальную медицинскую подготовку.

Губернатор отметил, что правительство Мурманской области окажет бойцам подразделения всю необходимую финансовую и материально-техническую поддержку.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я благодарен всем тем, знаете, настоящим патриотам, мужикам, которые вот взялись и говорят: «Слушайте, а мы хотим». И вот сейчас эти ребята проходят дополнительную боевую подготовку, чтобы полностью соответствовать требованиям для выполнения поставленных задач. Задачи стоят перед нашей страной».

Затем Андрей Чибис и Александр Моисеев проинспектировали строительство казарм для военнослужащих в посёлке Спутник. Они высоко оценили современные комфортные условия, в которых предстоит жить военнослужащим.

Кроме казарм в посёлке Спутник предполагается построить ещё 22 новых сооружения каркасно-модульного типа. Помимо этого, глава региона посетил местную библиотеку, до недавнего времени пребывавшую в плачевном состоянии. После ремонта здесь нет отбоя от детей. Учреждение открыло свои двери для посетителей 15 апреля.

Любовь Ковригина, заведующая сельской библиотекой, филиал №8 посёлка Спутник: «Ребята приходят с радостью. Взрослых у нас в связи с тревожными событиями сейчас поменьше, а деток приходит очень много. Здесь хорошо и интересно».

В спортивной школе, библиотеке и школе искусств полностью восстановлены инженерные коммуникации и лестницы с перекрытиями, произведён косметический ремонт помещений с заменой окон и дверей.

Во время поездки губернатор и командующий флотом также оценили ход ремонтных работ в Луостари. Уже этой весной в населенном пункте завершён капремонт 13 крыш, на это из регионального бюджета были выделены 114 миллионов рублей. Летом стартовали работы по реконструкции фасадов и замене внутренних коммуникаций 14 жилых объектов.

Губернатор посетил и Заполярный. Там глава региона проверил качество ремонта общественных территорий и социальных объектов. В прошлом году в городе было создано новое общественное пространство «Тропа здоровья» – спортивно-пешеходный маршрут, расположенный рядом с озером. Зона оборудована различными площадками для отдыха и занятий спортом, дрессировки животных, игровыми и видовыми зонами. Андрей Чибис также проконтролировал ход работ в главном культурно-досуговом центре Заполярного – ДК «Октябрь».