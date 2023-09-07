Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент «Норникеля» Владимир Потанин заключили социальное соглашение на 10 млрд рублей

Владимир Потанин, президент компании «Норильский никель»: «Мы смотрим на Мурманскую область как на полигон партнёрства. Ваш регион, можно считать, образцово-показательный пример государственно-частного партнёрства».

Наибольший объём от 10 миллиардов рублей планируется направить на здравоохранение – 23%, образование – 19%, культуру и соцсферу – 17%, строительство, благоустройство, ЖКХ и ремонт дорог – 13% от общей суммы. В том числе на эти средства запланировано строительство нового корпуса на три отделения для Мончегорской центральной районной больницы, строительство нового здания инфекционного отделения, строительство клиники Корпоративного центра здоровья «Норникеля».

Предусмотрено проектирование визит-центра Лапландского заповедника и будущего туристического кластера Печенгского округа, в который войдут проекты «Кольская сверхглубокая», «Плавильный цех» и «Шахта «КаулаКотсельваара». Аналогичный предыдущий документ действовал с 2020-го до 2022 года, новый рассчитан на срок до 2025 года.