Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и заместитель министра науки и высшего образования Денис Секиринский встретились с представителями науки региона

Первое мероприятие-спутник IV Конгресса молодых учёных в Мурманске завершилось. Более 70 экспертов из разных городов страны совместно со специалистами региона работали над решениями задач в области судоремонта, геологии и лавинной безопасности.

За это время участники посетили промышленные объекты в столице Заполярья, Кировске, Апатитах и ЗАТО Александровск.

После бурных, но продуктивных рабочих дней поделиться инициативами или задать вопросы учёные могли на встрече с губернатором Андреем Чибисом и заместителем министра науки и высшего образования Денисом Секиринским.

Денис Секиринский, заместитель министра науки и высшего образования: «Ощущение того, что мы по-прежнему как страна можем делать крупные большие проекты. Это видно по «НОВАТЭКу», по предприятию «ФосАгро». Это заряжает энергией и даёт надежду, уверенность в том, что это окно, которое перед нами открылось, о котором говорил Андрей Владимирович, мы этим окном воспользуемся не для того, чтобы лазить, извините, а чтобы это была магистраль для реализации тех возможностей, которые сегодня есть».

Участники пленарного заседания обсудили ряд актуальных вопросов не только для региона, но и для всей страны. Молодые учёные выдвинули инициативу по созданию в Мурманской области рабочей группы с участием промышленных предприятий, бизнес-сообществ, правительства и научных учреждений. Основная цель - формирование новых идей, формулировка актуальных направлений исследований и заказ технологий, имеющих высокую значимость для дальнейшего наращивания научного потенциала.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы с сентября создадим бизнес-площадку совместную. Я уверен, что подключатся и компании, которые присутствуют в Арктике, и те, которые за пределами Мурманской области, наша наука - КНЦ, университет, филиал ВНИРО, который занимается биотехнологиями. Для того, чтобы регулярно «сшивали» коллег, ответственных за производство и науку, чтобы это соединение давало эффект и научный, и экономический».

На встрече обсудили и вопрос развития инфраструктуры в регионе. Глава региона рассказал, что в рамках мастер-плана Апатиты должны стать главным научным центром российской Арктики.

Также Андрей Чибис наградил исследователей Благодарственными письмами за вклад в развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности представителей Кольского научного центра, Российской академии наук и Мурманского арктического университета.