Губернатор Мурманской области Андрей Чибис Крещение Господне встретил в Санкт-Петербурге

В город на Неве он совершил рабочий визит.

Однако вечером, во время прогулки с главой Северной столицы, он посетил одно из мест для крещенских купаний на Васильевском острове. И, конечно, Андрей Чибис присоединился к церемонии и окунулся в Неву. Своими впечатлениями от купания в Иордани он поделился в социальных сетях: «Всех с Крещением, - здоровья, сил и удачи».

Но главная цель поездки в Санкт-Петербург лежит в рабочей плоскости. С Александром Бегловым глава нашего региона обсудил перспективы сотрудничества в различных областях, в том числе в научной, гуманитарной и туристической сферах. Например, для популяризации Севера было принято решение с февраля запустить на экранах в центре Петербурга видеоролики, приглашающие гостей в Заполярье.

Сотрудники МЧС в свою очередь подвели итоги крещенских купаний в регионе. По оценкам ведомства в празднике ночью с 18 на 19 января приняли участие около 3,5 тысячи верующих. Безопасность мероприятия обеспечивали 187 спасателей. Чрезвычайных происшествий рядом с купелями зафиксировано не было. Сейчас они уже закрыты для омовений.