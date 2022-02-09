Губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудил вопрос газификации региона на совещании с вице-премьером Александром Новаком

Участие в встрече также приняли представители Минэнерго России и компаний ТЭК.

По словам вице-премьера Александра Новака, сейчас рассматривается несколько вариантов поставок газа на Кольский полуостров, в том числе строительство газопровода, а также регазификационного терминала с поставкой сжиженного природного газа.

Андрей Чибис в свою очередь отметил, что такие меры дадут Мурманской области возможность не только существенно улучшить экологическую ситуацию, но и позволят нарастить промышленное производство, углубить переработку добываемого сырья.