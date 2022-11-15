Губернатор Мурманской области Андрей Чибис по поручению Президента РФ Владимира Путина возглавил рабочую группу Госсовета

Она будет заниматься в том числе вопросами транспортного развития в Арктике.

Решение президента, судя по всему, связано с тем, что регион остаётся базой для многих крупных промышленных проектов. Речь о транспортном узле, территории опережающего развития «Столица Арктики», начале строительства порта «Лавна», а также планах Белоруссии по создании собственных перевалочных мощностей на западном берегу Кольского залива.

«Главная задача нашей рабочей группы - развитие инфраструктуры вокруг Северного морского пути. Неоспоримое преимущество Севморпути - сокращение времени доставки грузов из Европы в Азию на 40% по сравнению с Южным коридором, проходящим через Суэцкий канал. А в текущих внешнеполитических условиях укрепление и развитие наших маршрутов имеет стратегическое значение для всей страны», - написал под этой новостью в своём телеграм-канале Андрей Чибис.