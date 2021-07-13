Губернатор Мурманской области Андрей Чибис полностью ревакцинировался от ковид-19

Об этом глава региона сообщил подписчикам в социальных сетях.

Напомним, впервые губернатор привился от коронавируса ещё до начала массовой вакцинации, находясь в командировке в Москве. Сейчас он прошёл ревакцинацию в мурманской клинике.

По признанию главы региона, самочувствие после инъекции у него отличное. Рабочий настрой бодрый. После чего пообщался с врачами.

Как поделились с ним медики, у привитых вырабатывается хороший клеточный иммунитет и шанс заболеть невелик. Даже, если показатели антител небольшие, привитые переносят ковид, как обычный ОРВИ. После ревакцинации и общения с врачами, Андрей Чибис принял решение, развернуть новый пункт вакцинации в мурманском Ледовом дворце.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Да, 2,5-3% есть тех, кто после вакцины болеют, но они болеют без каких-то последствий. Сами врачи говорят, давайте, сделаем то, чтобы люди активней прививались. Потому что другого способа избежать пандемии нет! Нам всем очень хочется, чтобы мы быстрее ушли от всяких ограничений, масочного режима».