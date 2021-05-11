Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил усилить меры безопасности в школах и социальных объектах региона

Кроме того, по поручению губернатора в ближайшее время в регионе будут открыты дополнительные «телефоны доверия» для школьников, которые оказались в трудной психологической ситуации и для тех, кто стал свидетелем опасных высказываний в молодёжной среде.

Такие меры, вводят после произошедшей в Татарстане трагедии. В гимназии №175 города Казани двое молодых людей открыли стрельбу. По предварительной информации пострадали 18 детей и трое взрослых, есть погибшие.