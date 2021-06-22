Губернатор Мурманской области Андрей Чибис повторно сделал прививку от КОВИД-19

Ревакцинировался глава региона «Спутником-V».

Об этой новости губернатор сообщил на своей странице в социальной сети. По словам Андрея Чибиса, после первой вакцинации прошло больше полугода, уровень антител снизился, а с учётом агрессивной мутации вируса рисковать своим здоровьем и близких глава Заполярья не хочет и призывает мурманчан последовать его примеру.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В торговых центрах есть прививочные пункты, мобильные прививочные пункты, в поликлиниках, более 30 точек по всей области, где можно сделать прививку. Как таковых очередей нет, с учётом роста заболевших, все больше людей поняли, что нужно прививаться и это абсолютно правильное решение, поэтому записывайтесь через портал «Госуслуги», поликлиники, ходите в торговые центры и активно вакцинируйтесь. Это позволит спасти жизни, здоровье и не допустить роста количества заболевших».