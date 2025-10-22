Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил северян с Днём создания Мурманского облсовпрофа

В этом году у профсоюзного движения чередой идут знаковые даты. 120 лет отметили профсоюзы России. Мурманский облсовпроф празднует 77 лет со дня основания. В Центре управления регионом его члены встретились с главой региона и обсудили вопросы дальнейшего развития профсоюзного движения.

Несмотря на солидный возраст, главная цель профсоюзов остаётся прежней – защита прав трудящихся.

В Центре управления регионом губернатор Мурманской области и председатель регионального Совета профсоюзов вручили благодарственные письма и награды представителям первичных и отраслевых профсоюзных организаций за вклад в развитие движения.

В профсоюз обращаются за конкретной помощью. Чаще всего, это защита трудовых прав: всё, что касается зарплаты и её индексации, контроль за соблюдением условий труда, но есть и более узкие направления, например, правовая защита.

Никита Бобриков, председатель Мурманского областного совета профсоюзов: «К примеру, за разъяснением и помощью».

Проблемы стараются решать и на местах, ведь практически на каждом крупном предприятии региона есть своё профсоюзное объединение.

Юлия Райко, заместитель председателя первичной профсоюзной организации «Ковдорский ГОК»: «Мы стараемся найти компромиссы с руководителями».

В работу организации вносит вклад и правительство региона. Проблемы устраняют совместными усилиями, а главное, есть возможность решать их на разных уровнях.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «За труд — это самое главное, потому что трудятся люди в непростых климатических условиях».

В регионе примерно 50 тысяч работников – это члены профсоюзов. Среди них представители как крупных предприятий, так и небольших организаций. Ведь, чтобы создать первичную профсоюзную организацию, нужно всего три человека.