Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил учащихся и преподавателей МГТУ с Днём знаний

В областном центре преображаются не только школы, но и высшие учебные заведения. Сезон капитальных ремонтов в МГТУ стартовал уже давно и в ближайшее время вуз не собирается останавливать реновацию. Глава региона Андрей Чибис посетил обновленные аудитории и остался доволен результатом. Свои положительные эмоции не скрывают и студенты.

Екатерина Баракова, студентка МГТУ: «Очень нравится, я очень рада, что у нас новые кабинеты. На кафедре очень хорошие преподаватели. Все пока нравится».

Если сегодня юным первоклашкам Андрей Чибис дал лишь добрые напутствия и поздравил с Днём знаний, то со студентами решил пообщаться на более серьёзные темы. На повестке дня оказались вопросы, связанные с развитием предпринимательства в регионе, ремонта в общежитии, а также организации учебных занятий и многие другие. В выводе сошлись: МГТУ необходимо и дальше развивать и модернизировать.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вся территория МГТУ должна быть такая – территория комфортного студенческого городка. Вот наша цель. Наша задача. Мы это точно будем делать».

Удивляет МГТУ не только первоклассным ремонтом, но и стремительным развитием учебного процесса.

Виктория Яценко, проректор по учебной работе МГТУ: «Мы начинаем новый учебный год с новыми образовательными программами, с модернизацией тех образовательных программ, которые традиционно у нас были. Много новых программ, связанных с морской индустрией, с кораблестроением, с информационными технологиями, даём старт новой сетевой образовательной программы вместе с московским институтом. Планов много, мы готовы к их реализации».

Остается надеяться, что стремление и амбиция есть не только у администрации вуза, но и отдохнувших за лето студентов.