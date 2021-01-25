Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил учащихся Мурманского арктического государственного университета с их праздником

От сессии до сессии живут студенты весело. Задорные и жизнерадостные молодые люди яркое тому доказательство. Многие из них уже сдали свои зимние экзамены, теперь самое время праздновать Татьянин день. Поздравить студентов приехал и губернатор Андрей Чибис. Помимо учебных достижений глава региона отметил новые проекты, созданные творческой молодёжью.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Ребята делают такие проекты, которые можно брать и воплощать в жизнь. Вот часть проектов, которая уже отобрана и отработана вместе с Центром городского развития. Мы договорились, что в текущем году мы постараемся их реализовать уже в Мурманске, внедрить в реальную городскую среду. А это очень важно».

Например, студенты-дизайнеры Мурманского арктического государственного университета представили проекты канализационных люков, которые могут успешно дополнить визуальный облик столицы Арктики. А начинающие модельеры, вдохновившись зимними пейзажами, создали необычную коллекцию одежды, заинтересовавшую модельеров Милана. Чтобы студенты могли ещё успешнее развиваться в тех направлениях, которые им действительно интересны, в МАГУ планируют внедрить систему индивидуальных траекторий обучения.

Ирина Шадрина, ректор Мурманского арктического государственного университета: «Каждый студент может по своему выбору совершенно спокойно набрать себе пул образовательных программ или внутри этих программ определенных предметов, то, что ему ближе, то, что ему интереснее. Но существует, конечно, не просто так, существует определенная база основных образовательных программ, которую он должен пройти».

Сегодня – студенты, завтра – бесценные специалисты. Новый подход в обучении – отличная возможность попробовать себя в сфере, которая в будущем может стать профессией.