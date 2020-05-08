Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил ветеранов с Днём Победы

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в канун празднования Дня Победы поздравил ветеранов Великой Отечественной войны. В торжественном вручении подарков приняли участие добровольцы из волонтёрского центра регионального отделения партии «Единая Россия».

Практически все торжественные мероприятия, запланированные на 9 мая, в связи с пандемией переведены в онлайн-формат. Губернатор Мурманской области поздравил пятерых участников Великой Отечественной войны с наступающим праздником.

Ветеран Антонина Ивановна Баранцева во время телефонной беседы попросила помочь ей решить коммунальную проблему, губернатор взял обращение под личный контроль.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Принципиально важно, чтобы мы заботились о ветеранах не только в праздники, а каждый день. Мы всегда должны помнить, что обязаны военному поколению своей жизнью и свободой. И поэтому наш долг сегодня всегда и во всем помогать нашим ветеранам. И мы обязаны всё, что нужно сделать, и не только в День Победы».

Также Андрей Владимирович вместе с волонтерами отвёз подарки ветеранам, только передавать пакеты из рук в руки согласно санитарным правилам пока нельзя - в период пандемии это небезопасно. Наборы пришлось оставлять возле дверей квартиры, тщательно обработав поверхности дезинфицирующим средством.

Павел Николаевич Лосунов, ветеран: «Большущее спасибо вам, я желаю вам успехов, трудное время сейчас, но будем едины».

Сейчас волонтёры работают по всей Мурманской области. К 9 мая подарки получили участники боевых действий, труженики тыла, блокадники, а также дети войны - все те, кто внёс посильную лепту в общую Великую Победу.