Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравляет северянок с Международным женским днём

Кстати, поправка-видео - снято с другого судна, а звук слышен по УКВ и является оригиналом.

На судно в море высадилось 6 орлов с автоматами и пистолетами. Пришлось остановить производство морозки рыбопродукции. Некоторые сотрудники пытались вести себя пафосно, чтобы мы - гражданские выполнял

Александр

Скажите пожалуйста, я заключил контракт после 14 июля, я участник СВО, какая положена выплата от губернатора Мурманской обл? *** Александр, чтобы не вводить Вас в заблуждение, Вам лучше обратиться с