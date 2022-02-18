Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил создать федеральную программу строительства учреждений среднего профессионального образования

Выпускники именно этого направления наиболее востребованы в России в настоящее время.

Глава региона отметил, что современных колледжей катастрофически не хватает, последние постройки - 50-60-х годов, а выпускники среднего профессионального образования, в свою очередь, очень востребованы и это должно учитываться.

Предложение Андрея Чибиса о создании федеральной программы строительства учреждений среднего профессионального образования поддержали заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев и председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Такое предложение глава региона сделал во время выездного заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, в Кировске.