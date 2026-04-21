Губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил депутатам ежегодный отчёт о работе регионального правительства в 2025 году

На заседании затронули ключевые аспекты жизни, достижения и насущные вопросы, волнующие северян в экономике, социальной сфере, медицине, образовании и других фундаментальных темах.

В своём отчёте большое внимание губернатор уделил теме здравоохранения. В 2025 году в медицинские учреждения направили 41 миллиард денежных средств. Эти финансы расходуются на оказание качественной и своевременной помощи.

Евгений Тарбаев, депутат Мурманской областной Думы: «Особенно хочу отметить льготное лекарственное обеспечение, таких лиц стало больше».

Кроме того, наш регион входит в топ-5 по развитию физической культуры и спорта, а обновление инфраструктуры является двигателем этого процесса.

Лариса Круглова, сенатор Совета Федерации РФ от Мурманской области: «С 2019 года у нас появилось 68 спортивных объектов, которые либо были построены, либо реконструированы, 32 спортивных объекта были капитально отремонтированы».

