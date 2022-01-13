Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принимает участие в Гайдаровском форуме, который в эти дни проходит в Москве

Успехи Мурманской области в использовании государственно-частного партнёрства и клиентоориентированность экономической политики обсудили в дискуссии Гайдаровского форума. Андрей Чибис поделился опытом использования механизмов ГЧП и взаимодействия с инвесторами на уровне региона.

По словам губернатора, успеха удалось добиться благодаря набору мер привлечения частных инвестиций. Это специальные налоговые режимы АЗ РФ, ТОР «Столица Арктики» и региональные преференции для малого и среднего предпринимательства, а также сквозная система поддержки бизнес-инициатив. Глава области подчеркнул, что прямая задача инвеступолномоченных – решать любые проблемы инвестора. Как отметил губернатор, в инвестиционном портфеле нашего региона сейчас 89 проектов на основе государственно-частного партнёрства, 7 из них уже реализованы или реализуются.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «За последние три года прирост частных инвестиций в нашу экономику, даже несмотря непростой 2020 год, составил 30%. Это более 400 миллиардов рублей с высокой базы. Рост экономики за три года – 15%. По предварительным данным за 2021 год мы занимаем первое место в Северо-Западном федеральном округе и седьмое по стране по росту экономики».