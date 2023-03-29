Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в открытии и работе пленарной сессии международного форума «Биржевой товарный рынок – 2023»

В рамках встречи дистанционно состоялось подписание трёхстороннего соглашения о сотрудничестве по развитию биржевых торгов между правительством Мурманской области, Федеральной антимонопольной службой России и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей.

Глава региона Андрей Чибис поблагодарил партнёров за отклик по оптимизации расходов на покупку топлива для предприятий энергетического и жилищно-коммунального сектора Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Исходя из очень длительного отопительного периода объём мазута, который мы закупаем, большой. Мы вынуждены с советских времён больше всего мазута из всех регионов покупать, бьёмся постоянно за ценовую политику и сами, что можем, уводим на другие виды топлива. Например, Умбу на торфяные пеллеты, но всё равно, масштаб огромный закупок и наша задача, чтобы цены были ниже».