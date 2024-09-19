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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.09.24 19:30

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие во встрече Президента России Владимира Путина с избранными главами регионов

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с главами субъектов России, избранными во время единого дня голосования. Во встрече с главой государства также принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Уровень поддержки, который вы получили как в ходе прямого голосования, так и в региональных законодательных собраниях, говорит о высоком доверии, о том, что люди, жители регионов, видят результаты работы, связывают с вами свои надежды на дальнейшие перемены к лучшему, - сказал президент Владимир Путин. - Вы понимаете, какая ответственность за людей лежит на ваших плечах.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время формируется облик новых национальных проектов – основных механизмов достижения масштабных стратегических целей. Успех от их реализации будет в значительной степени зависеть от того, как будет выстроена работа в регионах.

- Я, безусловно, рассчитываю, что все вопросы, связанные с реализацией нацпроектов, вы будете держать на личном контроле, действовать в тесной координации с правительством, федеральными органами власти. Вы хорошо понимаете, в какой момент истории мы живём, какие задачи стоят сейчас перед страной. И чтобы их успешно решить, достичь своих целей, необходимо работать с абсолютной отдачей, слаженно и сплочённо, защищать интересы людей каждый на своём месте, интересы страны и конкретными результатами оправдывать доверие людей, - отметил глава государства.

Напомним, прямые выборы губернаторов состоялись 7 и 8 сентября в 21 регионе, в трёх субъектах главы избраны законодательными органами. По итогам голосования действующий губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил 73,99% голосов при рекордной для региона явке в 41,59%.

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