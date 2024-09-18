Губернатор Мурманской области Андрей Чибис приняли участие в «Арктической гостиной» в рамках IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге

«В нашей управленческой команде очень много женщин-профессионалов, которые не только занимают руководящие должности и отвечают за большие проекты, но и заботливо относятся к своей семье, к своим близким», – сказал Андрей Чибис во время своего выступления.

Отдельное внимание глава региона уделил женам военнослужащих, которые проживают в Мурманской области и объединяют свои ресурсы, чтобы создать комфортные условия для интересной и достойной жизни в закрытых гарнизонах.

В рамках «Арктической дискуссии» участники обсудили широкий спектр различных вопросов, связанных с перспективами развития российской Арктики. В частности, были вынесены такие вопросы, как участие арктических территорий в развитии транспортной логистики по Северному морскому пути, роль Мурманской области в создании мастер-планов опорных населённых пунктов, доступность арктической медицины, привлечение профессиональных кадров, а также развитие и поддержка креативных индустрий и гастрономического туризма в Мурманской области.