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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.01.23 19:30

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис продолжает внезапные выезды в муниципалитеты

Вчера глава региона посетил ЗАТО Александровск. А завершил рабочую поездку встречей со снежногорцами.

Зашевелились коммунальные службы, активно сгребая и вывозя снег, отметили работу внимательные жители. Однако, губернатор Мурманской области Андрей Чибис свидетелей активной уборки поспешил утешить: на это точно не повлиял его вчерашний визит. Во-первых, о его планах посетить Александровск местные власти не знали, а графики уборки снега с территорий были давно опубликованы, программа «СМУТ» это подтверждает:

- У меня такой же вопрос возник: убирать только что начали? Смотрю, нет. Задания на уборку поставлены заранее.

А вот качество и оперативность вывоза снежных масс с улиц в этом году отметили многие жители большого ЗАТО. А вот для рыбаков, ранее выходивших на промысел с бухты Кут, хороший улов теперь под вопросом. Напомним, сейчас стратегически значимые объекты находятся под повышенной защитой, местным рыболовам запретили выход в море, однако предложили альтернативу – на сегодня заброшенный посёлок Ретинское.

- Это не так далеко, это выход в открытые районы, дорога есть.

Правда путь этот не из легких, сетуют рыбаки, дорога изрядно разбита, перевезти катера и лодки проблематично. Над этим власти обещают подумать и, конечно, помочь освоить новую пристань.

- Отдельный причал мы вам поможем соорудить, но не будем дискутировать на предмет безопасности наших военных и объектов, которые защищают мир от катастрофы.

Поднимали вопросы и развития спорта, выплат многодетным семьям, проблемы малого и среднего предпринимательства. Силы последних, кстати, губернатор предложил объединить, чтобы создать в ЗАТО уникальный рынок. В пример поставил праздничные ярмарки в Мурманске. Задача для бизнесменов, конечно, непростая, но опять-таки, региональную поддержку никто не отменял: есть и льготы, и гранты.

- Что касается рынков, то важно, чтобы это было сообщество предпринимателей, в противном случае, это всё умирает.

Вопросы, озвученные на встрече, зафиксированы. Их обещают оперативно отработать и предоставить ответ. А местной администрации предстоит отчитаться о проделанной работе.

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Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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