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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.11.22 19:30

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента России

Наталья Коропалова приехала из Апатитов. Мама 4-х детей сетует главе региона на нехватку детских стоматологов в городе. Так начался приём граждан у губернатора.

Наталья Коропалова, жительница г. Апатиты: «У нас в городе отсутствует аппарат для панорамного снимка. Мы около шести лет наблюдаемся у ортодонта, мы ездили несколько раз в Кандалакшу на съёмки. Сейчас, слава Богу, есть платная услуга в городе, есть возможность сделать такую услугу. Но, к сожалению, как не приду на приём к ортодонту, мы там почти прописаны, мне говорят, что ждём».

Губернатор подчеркнул, что Апатиты – большой город, лечиться туда ездят и жители соседних населённых пункт, поэтому цифровой томограф будет востребован. Глава региона также заверил северянку, что просьбу постараются выполнить максимально оперативно.

Наталья Вешнякова из Печенги обратилась к главе региона с просьбой об установке скейт-площадки для детей. Заявительница отметила, что в последние годы посёлок активно благоустраивается, но не хватает мест досуга для детей среднего и старшего школьного возраста. Глава региона пообещал решить и эту проблему. 

В доме мурманчанки Марии Жуковой на улице Лобова произошло залитие квартиры, давно требуется ремонт крыши. По словам губернатора, «в этом году управляющая организация проведёт поддерживающий ремонт для решения локальной проблемы».

- Также дом будет включён в краткосрочную программу капремонта, – подчеркнул Андрей Чибис.

Семейная пара из Североморска обратилась к губернатору с просьбой помочь с получением жилья. У военнослужащего и его супруги трое детей, в настоящее время они стоят в очереди и вынуждены снимать квартиру. Губернатор ответил, что даст поручение главе муниципалитета предложить подходящие варианты, чтобы вопрос был решён до конца года.

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