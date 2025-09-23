На портале «Молодая Арктика» открыт приём заявок на участие в конкурсе на специальные стипендии губернатора Мурманской областиВ Мурманской области стартовал осенний этап «Монетной недели»
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл первое после перезапуска заседание Морского совета

Основной темой стало укрепление позиций региона как флагмана развития Арктики и реализация стратегических задач.

Глава региона перезапустил Морской совет при правительстве региона. Он будет действовать в рамках Морской коллегии России и работать в различных направлениях: от судоремонта и подготовки кадров до внедрения современных технологий в области транспорта и безопасности судоходства.

Участники совета отметили, что завершение капитального ремонта пирса дальних линий в Мурманске открывает новые возможности для развития морского туризма. Объект готов стать ключевой точкой для приёма круизных судов и организации прогулочных маршрутов по Кольскому заливу.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Постараемся уже в следующем году запустить прогулочное движение от морского вокзала. Это ещё связано с окончанием ремонта пирса дальних линий. Сейчас ведётся соответствующее оформление документов. Поэтому всё то, что мы наметили в этой части в плане «На Севере – жить!», мы шаг за шагом идём к реализации. Поэтому скоро возможностей для досуга у наших жителей и у наших гостей станет больше».

Исполняющая обязанности ректора Мурманского арктического университета Мария Князева подробно рассказала о подготовке специалистов для работы на Крайнем Севере и создании Арктического центра морских инженерных разработок. Его деятельность будет ориентирована на машиностроение и изготовление конструкторской документации для судового оборудования, что крайне важно для импортозамещения.

Мария Князева, и.о. ректора Мурманского арктического университета: «В конце 2024 года выигран грант, нами получено 300 млн рублей финансирования на закупку оборудования. Часть пришло, другая часть до конца года придёт - крупные станки, 3В-принтеры. Работа центра идёт, и мы уже выполняем заказы. Но сам центр будет расположен на базе судоремонтного завода. Надеемся, что к концу года откроется».

В рамках соглашения с правительством региона также идёт работа по восстановлению мощностей Мурманского судоремонтного завода. Планируется, что в результате модернизации, приписанные в порту Мурманск суда, получат возможность комплексно ремонтироваться в своей гавани. А одной из специализаций завода станет ремонт атомных ледоколов, что позволит расширить спектр предлагаемых услуг.

Пётр Матюшенко, генеральный директор ООО «Мурманский судоремонтный завод»: «В настоящее время мы активно развиваем инфраструктуру Мурманского судоремонтного завода - старейшего предприятия. На сегодняшний день инвестиционный портфель составляет уже порядка двух миллиардов рублей. Основные усилия сосредоточены на морской части: ремонт и восстановление докового хозяйства. Параллельно начинаем работы по береговой инфраструктуре. Планируем перепрофилировать большую часть территории под современные стандарты судоремонта».

Среди других вопросов в повестке Морского совета – поиск решений для продолжения работы по восстановлению культурных символов Севера – маяков Баренцева и Белого морей. В рамках добровольческого проекта «От родника до океана» силами добровольцев отремонтированы уже три маяка: Кашкаранцевский, Териберский и Вайдагубский. Как отметила руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис, этот успешный опыт будет масштабироваться, а в планах уже новые сложные объекты.

На заседании был также представлен проект по развитию безэкипажной морской логистики и возможности создания специального экспериментального режима.

Иван Суханов, генеральный директор ООО «НПК Прогресс»: «Первый этап в тех задаче - безэкипажная логистика, доставка грузов».

На совете отметили, что резидентом Арктической зоны России реализуется проект по созданию яхт-клуба в Дровяном. Уже введён в эксплуатацию причал, что даёт возможность развивать парусный спорт и туризм, связанный с этим бизнес, круглый год.

