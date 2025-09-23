Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл первое после перезапуска заседание Морского совета

Основной темой стало укрепление позиций региона как флагмана развития Арктики и реализация стратегических задач.

Глава региона перезапустил Морской совет при правительстве региона. Он будет действовать в рамках Морской коллегии России и работать в различных направлениях: от судоремонта и подготовки кадров до внедрения современных технологий в области транспорта и безопасности судоходства.

Участники совета отметили, что завершение капитального ремонта пирса дальних линий в Мурманске открывает новые возможности для развития морского туризма. Объект готов стать ключевой точкой для приёма круизных судов и организации прогулочных маршрутов по Кольскому заливу.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Постараемся уже в следующем году запустить прогулочное движение от морского вокзала. Это ещё связано с окончанием ремонта пирса дальних линий. Сейчас ведётся соответствующее оформление документов. Поэтому всё то, что мы наметили в этой части в плане «На Севере – жить!», мы шаг за шагом идём к реализации. Поэтому скоро возможностей для досуга у наших жителей и у наших гостей станет больше».

Исполняющая обязанности ректора Мурманского арктического университета Мария Князева подробно рассказала о подготовке специалистов для работы на Крайнем Севере и создании Арктического центра морских инженерных разработок. Его деятельность будет ориентирована на машиностроение и изготовление конструкторской документации для судового оборудования, что крайне важно для импортозамещения.

Мария Князева, и.о. ректора Мурманского арктического университета: «В конце 2024 года выигран грант, нами получено 300 млн рублей финансирования на закупку оборудования. Часть пришло, другая часть до конца года придёт - крупные станки, 3В-принтеры. Работа центра идёт, и мы уже выполняем заказы. Но сам центр будет расположен на базе судоремонтного завода. Надеемся, что к концу года откроется».

В рамках соглашения с правительством региона также идёт работа по восстановлению мощностей Мурманского судоремонтного завода. Планируется, что в результате модернизации, приписанные в порту Мурманск суда, получат возможность комплексно ремонтироваться в своей гавани. А одной из специализаций завода станет ремонт атомных ледоколов, что позволит расширить спектр предлагаемых услуг.

Пётр Матюшенко, генеральный директор ООО «Мурманский судоремонтный завод»: «В настоящее время мы активно развиваем инфраструктуру Мурманского судоремонтного завода - старейшего предприятия. На сегодняшний день инвестиционный портфель составляет уже порядка двух миллиардов рублей. Основные усилия сосредоточены на морской части: ремонт и восстановление докового хозяйства. Параллельно начинаем работы по береговой инфраструктуре. Планируем перепрофилировать большую часть территории под современные стандарты судоремонта».

Среди других вопросов в повестке Морского совета – поиск решений для продолжения работы по восстановлению культурных символов Севера – маяков Баренцева и Белого морей. В рамках добровольческого проекта «От родника до океана» силами добровольцев отремонтированы уже три маяка: Кашкаранцевский, Териберский и Вайдагубский. Как отметила руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис, этот успешный опыт будет масштабироваться, а в планах уже новые сложные объекты.

На заседании был также представлен проект по развитию безэкипажной морской логистики и возможности создания специального экспериментального режима.

Иван Суханов, генеральный директор ООО «НПК Прогресс»: «Первый этап в тех задаче - безэкипажная логистика, доставка грузов».

На совете отметили, что резидентом Арктической зоны России реализуется проект по созданию яхт-клуба в Дровяном. Уже введён в эксплуатацию причал, что даёт возможность развивать парусный спорт и туризм, связанный с этим бизнес, круглый год.