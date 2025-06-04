Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл совещание с руководителями силовых структур региона

Ключевым вопросом встречи стало принятие дополнительных мер по противодействию диверсиям с использованием беспилотных летательных аппаратов в Мурманской области.

Глава региона подчеркнул, что они должны носить комплексный характер. Также он напомнил жителям региона, что информацию о подозрительных транспортных средствах и предметах нужно оперативно сообщать по номеру 112.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Готовиться начали к защите неба над стратегическими объектами на территории Мурманской области задолго до того, как до нас стали долетать беспилотники. И те инструменты, те решения, которые были приняты и реализованы, позволили правоохранительным органам и военным успешно ликвидировать беспилотники. Тем не менее, враг не дремлет. С учётом новых угроз нам необходимо выработать дополнительные меры».