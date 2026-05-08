Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с главой Печенгского округа Алексеем Пеньшиным

В центре внимания — текущая ситуация в муниципалитете, ход реализуемых проектов и приоритетные задачи на ближайший период.

Печенгский округ находится на особом контроле правительства Мурманской области, в том числе потому, что здесь живёт много семей наших защитников.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У вас огромный объём работ, поэтому принципиально важно их быстро отрабатывать. Много вопросов касается ремонта подъездов».

Отдельное внимание на встрече было уделено организации работы на местах, усилению работы и выстраиванию системного взаимодействия с жителями округа.

Алексей Пеньшин, глава Печенгского округа: «Огромное спасибо за финансовые решения. Мы слышим обращения жителей, во многом они касаются повседневных бытовых тем. У нас есть необходимые ресурсы, а при поддержке правительства вся работа будет выполняться качественно и в установленные сроки. У людей уверенность, что они не останутся со своими проблемами один на один, присутствует».

По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу по развитию округа, повышению качества жизни и реализации ключевых проектов с учётом мнения жителей.