Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с участниками Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых»

Разговор состоялся в неформальной обстановке, ребята могли задать любой интересующий их вопрос.

Например, юная жительница области спросила главу региона, за что он полюбил Кольское Заполярье. Также ребят интересовали вопросы образования и трудоустройства. Будущая студентка спросила, какие шаги делает правительство, чтобы привлечь молодёжь в вузы региона.

В пример губернатор привёл подготовку кадров для развития арктической кухни. Так, в колледжах региона созданы необходимые условия для будущих шеф-поваров: приглашаются ведущие практики для проведения мастер-классов, а также закупается необходимое оборудование. Среди самых востребованных отраслей губернатор назвал медицину, образование, морское, нефтегазовое дело, горнодобывающую промышленность, металлургию, IТ и экологию.