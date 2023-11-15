День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.11.23 19:30
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сегодня находится в рабочей поездке в Москве
Главная цель визита столицу - отработка с Минфином России вопроса о выделении денег из федерального бюджета по поручению президента. Основной вопрос – получение средств на мазут для котельных
Также Андрей Чибис приехал на ВДНХ буквально за несколько минут до закрытия выставки-форума «Россия». Губернатор посмотрел на стенд Мурманской области, который пришёлся ему по душе.
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