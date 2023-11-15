Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сегодня находится в рабочей поездке в Москве

Главная цель визита столицу - отработка с Минфином России вопроса о выделении денег из федерального бюджета по поручению президента. Основной вопрос – получение средств на мазут для котельных