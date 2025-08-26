Губернатор Мурманской области Андрей Чибис совершил рабочую поездку в Терский район

Он ознакомился с ходом реализации ключевых социальных и инфраструктурных проектов.

В посёлке Умба глава региона осмотрел ход модернизации спортивной площадки на улице Приморской. Ещё одним важным объектом программы рабочей поездки стало кафе, которое вошло в число проектов-победителей конкурса «Губернаторский старт» 2023 года.

Также Андрей Чибис посетил кемпинг-парк, ещё одного победителя конкурса, но 2024 года.

Важной частью визита стало посещение Отдела истории культуры и быта терских поморов в Умбе. В учреждении обновили экспозицию, появились интерактивные элементы. В 2025 году здесь реализуется грантовый проект «Позабыты позаброшены», посвящённый лесозаготовительной отрасли Терского округа.

Следующим объектом осмотра стала средняя общеобразовательная школа №4. Во время поездки глава региона также ознакомился с новой коммунальной техникой.

Завершился визит встречей с жителями посёлка Умба.