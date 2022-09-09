Губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время рабочего визита в Минск встретился с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко
Как сообщил Андрей Чибис, Мурманск готов стать отправной точкой экспорта белорусской продукции. Главной перспективой сотрудничества в свою очередь может стать логистика. Речь идёт в том числе о перевалке белорусских удобрений через порт Мурманск.
Также были заключены соглашения, по которым планируется продолжить модернизацию общественного транспорта в Мурманской области в части поставок автобусов и троллейбусов, произведенных в Республике Беларусь. Оттуда же в Мурманск поедет коммунальная техника.
Губернатор Мурманской области сообщил, что регион заинтересован в расширении сотрудничества по развитию агропромышленного комплекса и жилищного строительства.
Обсудили на встрече и возможность организации прямых авиаперелетов между Мурманском и Минском.
Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь: «Вы традиционно поставляете, я имею ввиду предприятия вашего региона, которые традиционно поставляют в Беларусь сырьевые ресурсы, которые жизненно необходимы для белорусской промышленности. В свою очередь мы обеспечиваем горнодобывающую промышленность области карьерными самосвалами, мы поставляем пассажирскую технику, грузовую технику в регион. Исходя из этого и сложена ваша программа пребывания».