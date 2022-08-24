Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вошёл в состав Государственной пограничной комиссии

«В условиях недружественной политики наших соседей это важный и своевременный шаг. Мурманская область – стратегический регион, форпост нашего государства на арктических рубежах. Мы будем реагировать на любые нарушения», - написал Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Советующий указ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«В условиях недружественной политики наших соседей это важный и своевременный шаг. Мурманская область – стратегический регион, форпост нашего государства на арктических рубежах. Мы будем реагировать на любые нарушения», - написал Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Основное направление работы комиссии – создание необходимых условий для формирования пограничной политики РФ и её реализации при осуществлении внешнеполитической, экономической, военной, социальной, финансовой и иной деятельности государства.

Так же в состав органа вошли заместитель председателя правительства - министр промышленности и торговли Денис Мантуров, главы Псковской области, Республики Карелия и другие.