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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.05.22 19:30

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис впервые стал участником проекта «Объясняем.РФ»

О ответил на вопросы северян в прямом эфире через социальные сети.

Напомним, портал «Объясняем. РФ» запустило правительство России для информирования граждан по социально значимым темам.

Все жилищные проекты в регионе продолжаются, отметил глава области, отвечая на один из вопросов. Он назвал три пути решения проблемы жилья – строительство больших домов, индивидуальное строительство и привлечение коммерческих застройщиков. Ситуация с ценами в Мурманской области стабилизировалась, отметил Андрей Чибис.

Что касается лекарств, глава региона сказал, что на сегодня дефицита препаратов, особенно жизненно важных, нет.

- В этом году принято решение выделить дополнительные деньги на дороги в Мурманске, чтобы проблемные участки сделать, - сказал глава региона.

Причём ряд дорог требуют реконструкции, а не просто ремонта. Так будут не просто менять асфальт, а строить ливневые канализации и проводить другие капитальные работы. Это в первую очередь касается трасс с большой нагрузкой.

Андрей Чибис ответил на вопрос о масочном режиме. Его в Мурманской области отменят в ближайшие дни. Сейчас готовится постановление, которое сделает ношение масок рекомендательным, а не обязательным.

Глава региона поставил точку в споре про стелу Город трудовой доблести», которую планируют установить в Мончегорске. 

Андрей Чибис губернатор мурманской области: «Сейчас идёт голосование… Решение будет принято на основании голосования».

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