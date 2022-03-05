Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил дипломы выпускникам института «Морская академия» МГТУ – старейшего подразделения университета

Документ об образовании и значок инженера-специалиста из рук главы области получили пятеро выпускников, окончивших академию с отличием.

Среди них – единственная девушка-курсант, которая не только блестяще закончила курс подготовки по специальности «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования», но и в ходе обучения успела получить патент на изобретение.

В этом году Морская академия МГТУ выпускает 70 специалистов.