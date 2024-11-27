Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил памятный знак и свидетельство о присвоении п. Спутник почётного звания «Населённый пункт воинской доблести»

Во время торжественной церемонии глава региона передал боевому соединению гарнизона и квадрокоптеры. А командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов вручил боевые награды отличившимся во время специальной военной операции морпехам.