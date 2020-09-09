Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с членами Союза писателей России

Встреча прошла символично в стенах областной научной библиотеки. Гости из Москвы полагают, что главное внимание следует уделять молодёжи и литературным проектам.

Глава региона подчеркнул, что учреждения культуры Заполярья идут в ногу со временем. Теперь библиотека - не просто место, где читают книги, а современное общественное пространство для коворкинга и кофетайма. В качестве эксперимента некоторые библиотеки области перейдут на вечерний режим работы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Ряд библиотек, в том числе областная научная, изменит график работы. Пока до 10 часов вечера. Также и библиотеки в округах с повышенным графиком. Мы сознательно пошли на этот эксперимент, чтобы молодёжь, которая ищет, где собраться, которые часто собираются в торговых центрах, могли выбрать библиотеки».