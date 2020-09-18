Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выступил на форуме «Доступная Арктика» в Санкт-Петербурге

Он рассказал про преимущества Кольского Заполярья. В частности, глава региона рассказал участникам форума про Териберку, берег Северного Ледовитого океана, куда приходят киты и дельфины. При этом существуют и проблемы, которые необходимо решать нашему региону. По словам губернаторам, туристы должны оставлять у нас не только мусор, но и деньги.

Для контроля доступа на территорию Кольского полуострова создадут «Природный парк», где часть денег, взятых за посещение, будут возвращать, если гости уберут за собой мусор. Также губернатор представил проект модернизации аэропорта Мурманска. В частности, планируется укрепление и удлинение взлётно-посадочной полосы. Это необходимо для того, чтобы крупные азиатские компании пригоняли свои самолёты с туристами без пересадок.

Кроме того, необходимо решить вопрос завлечения гостей в Мурманск. Для этого необходимо привести в хорошее состояние классическую архитектуру центра, которую делали петербургские архитекторы.

Ещё одно из направлений развития области - Хибины. Порт Лиинахамари также может стать одним из популярных туристических объектов. Близость к Норвегии даст региону туристов из Европы.

Форум «Доступная Арктика» продолжит свою работу в Мурманской области.