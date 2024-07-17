Губернатор Мурманской области осмотрел ход работ в Александровске и Гаджиево в рамках стратегического плана «На Севере – жить» и реновации ЗАТО
Это спортивные пространства, в частности, «СОПКИ.СПОРТ», которые так полюбились активным жителям Гаджиево.
В ближайшие три года в большом ЗАТО откроют новый детский сад и отремонтируют более 40 домов, восстановят коммунальную инфраструктуру.
Активно ведутся работы по благоустройству дворовых территорий и зон отдыха северян. В Гаджиево, например, обновляют прибрежную зону и устанавливаются малые архитектурные формы. В этом городе губернатор посетил детский сад №1 «Семицветик», где открыли познавательный центр «#НАСЕВЕРЕДОШКОЛЯТА» с кабинетом психолога, логопеда, музыкальным и физкультурным залами.
Побывал глава региона и в школе №276 на опорной площадке для подготовки школьников к олимпиаде «Уникум» и в центр дополнительного образования «Точка роста».