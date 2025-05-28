Губернатор Мурманской области отчитался перед депутатами
Начало большого отчёта губернатора было торжественным. Он вручил удостоверения участникам регионального проекта «Герои Севера». Мужчины, вышедшие на сцену к главе региона, отважные защитники Родины. Один из героев, сделал это на костылях, чем тронул до глубины души гостей в зале.
«Герой Севера» 31-летний Егор Шубин родом из Ковдора. Долгое время он жил в Санкт-Петербурге, но с началом СВО отправился защищать Родину. В боях Егор был тяжело ранен
Егор Шубин, участник программы «Герои Севера»: «У меня личная благодарность Андрею Владимировичу, потому что при его участии смогли сохранить в госпитале руку и, главное, ногу. У меня была сложная ситуация, родители обратились к мэру Сергею Сомову, а он с Андреем Владимировичем позвонили в госпиталь и решили этот вопрос».
Молодой человек вернулся жить в родной Ковдор. Признаётся, что рад видеть, как преображается его Родина.
О больших переменах в маленьком городе рассказывает и глава округа Сергей Сомов. За последние годы здесь благоустроили общественные территории, реконструировали главный городской парк, успешно развивают и малый бизнес. В городе открывают новые магазины и кафе.
Сергей Сомов, глава Ковдорского округа: «Всё то, что мы сделали за последние пять лет, преобразило округ кардинально. Это и участие в региональных программах таких, как «Арктическая школа». Теперь у нас нет в муниципалитете школ с деревянными старыми окнами. Более того, мы пошли уже детские сады реконструировать. Это все обновления пространств в школах и детских садах, которые позволяют нашим детям интересней время проводить и с пользой. Это «Профессионалитет». Огромная работ здесь совместная и правительства Мурманской области, и Андрея Владимировича лично, и компании «ЕвроХим». Колледж в Ковдоре, скажу честно, у меня два высших образования, я туда прихожу, и хочется ещё раз пойти учиться».
Развитие малых городов стало возможным благодаря открытию региональных программ и участию в федеральных проектах. Мурманская область шагает вперед семимильными шагами, что замечают во всей стране. Даже президент Владимир Путин, побывав недавно в нашем регионе, отметил это, назвав Мурманск – воротами в русскую Арктику. Нельзя не отметить, что наша область реализует все социальные программы, несмотря на бюджетные ограничения. В регионе действует 74 меры соцподдержки для совершенно разных категорий людей. «Зарплату мамы» получают более 11 тысяч северянок, недавно стартовали проекты для новорожденных «На Севере – малыш» и для пожилых людей «Северное долголетие».
Артур Попов, депутат Мурманской областной Думы: «Инициативы депутатские видят и слышат. Мои, в частности, по детям войны обращались, и законодательные инициативы были реализованы по юридической бесплатной помощи и зубопротезированию. То, что я поднимал вопрос с угольной пылью, то это дошло до президента».
Наш регион всегда находится под надёжной защитой Северного флота. И бравые военнослужащие заслуживают лучших условий для жизни. Благодаря работе программы «Реновация ЗАТО» преображаются военные города и гарнизоны.
Наталья Жданова, руководитель Мурманского регионального комитета семей воинов Отечества (п.г.т. Печенга): «Реновация ЗАТО в действии. Мы её очень долго ждали. И сейчас, когда она реализуется, наши военные городки преображаются, есть чем гордиться. Когда выезжаю за пределы Мурманской области, то я действительно горжусь тем, что у нас происходит. Что касается поддержки бойцов СВО и их семей, такого как у нас, нигде нет, я это точно знаю. Ни одна семья не остаётся без внимания».
Напомним, что на Международном арктическом форуме Владимир Путин поручил продлить программу до 2030 года с федеральным финансированием по 10 млрд рублей ежегодно. Планы на этот и следующий годы включают капремонт 128 многоквартирных домов, благоустройство 51 дворовой территорий, ремонт квартир для военнослужащих, объектов ЖКХ, а также снос пустующих зданий. Помимо этого, завершат строительство крытого бассейна в Североморске и Дома культуры в Алакуртти, построят центр энергопитания в Североморске, пять детских садов и одну школу.
Подробнее об отчете главы региона смотрите в специальном репортаже на нашем канале в ближайшее время.