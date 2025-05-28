Губернатор Мурманской области отчитался перед депутатами

Сегодня депутаты областной Думы провели второй день заседания. На нём по итогам деятельности регионального правительства за 2024 год отчитался губернатор Андрей Чибис. Доклад длился три часа, за которые глава региона ёмко рассказал обо всех переменах, произошедших в Мурманской области.

Начало большого отчёта губернатора было торжественным. Он вручил удостоверения участникам регионального проекта «Герои Севера». Мужчины, вышедшие на сцену к главе региона, отважные защитники Родины. Один из героев, сделал это на костылях, чем тронул до глубины души гостей в зале.

«Герой Севера» 31-летний Егор Шубин родом из Ковдора. Долгое время он жил в Санкт-Петербурге, но с началом СВО отправился защищать Родину. В боях Егор был тяжело ранен

Егор Шубин, участник программы «Герои Севера»: «У меня личная благодарность Андрею Владимировичу, потому что при его участии смогли сохранить в госпитале руку и, главное, ногу. У меня была сложная ситуация, родители обратились к мэру Сергею Сомову, а он с Андреем Владимировичем позвонили в госпиталь и решили этот вопрос».

Молодой человек вернулся жить в родной Ковдор. Признаётся, что рад видеть, как преображается его Родина.

О больших переменах в маленьком городе рассказывает и глава округа Сергей Сомов. За последние годы здесь благоустроили общественные территории, реконструировали главный городской парк, успешно развивают и малый бизнес. В городе открывают новые магазины и кафе.

Сергей Сомов, глава Ковдорского округа: «Всё то, что мы сделали за последние пять лет, преобразило округ кардинально. Это и участие в региональных программах таких, как «Арктическая школа». Теперь у нас нет в муниципалитете школ с деревянными старыми окнами. Более того, мы пошли уже детские сады реконструировать. Это все обновления пространств в школах и детских садах, которые позволяют нашим детям интересней время проводить и с пользой. Это «Профессионалитет». Огромная работ здесь совместная и правительства Мурманской области, и Андрея Владимировича лично, и компании «ЕвроХим». Колледж в Ковдоре, скажу честно, у меня два высших образования, я туда прихожу, и хочется ещё раз пойти учиться».

Развитие малых городов стало возможным благодаря открытию региональных программ и участию в федеральных проектах. Мурманская область шагает вперед семимильными шагами, что замечают во всей стране. Даже президент Владимир Путин, побывав недавно в нашем регионе, отметил это, назвав Мурманск – воротами в русскую Арктику. Нельзя не отметить, что наша область реализует все социальные программы, несмотря на бюджетные ограничения. В регионе действует 74 меры соцподдержки для совершенно разных категорий людей. «Зарплату мамы» получают более 11 тысяч северянок, недавно стартовали проекты для новорожденных «На Севере – малыш» и для пожилых людей «Северное долголетие».

Артур Попов, депутат Мурманской областной Думы: «Инициативы депутатские видят и слышат. Мои, в частности, по детям войны обращались, и законодательные инициативы были реализованы по юридической бесплатной помощи и зубопротезированию. То, что я поднимал вопрос с угольной пылью, то это дошло до президента».

Наш регион всегда находится под надёжной защитой Северного флота. И бравые военнослужащие заслуживают лучших условий для жизни. Благодаря работе программы «Реновация ЗАТО» преображаются военные города и гарнизоны.

Наталья Жданова, руководитель Мурманского регионального комитета семей воинов Отечества (п.г.т. Печенга): «Реновация ЗАТО в действии. Мы её очень долго ждали. И сейчас, когда она реализуется, наши военные городки преображаются, есть чем гордиться. Когда выезжаю за пределы Мурманской области, то я действительно горжусь тем, что у нас происходит. Что касается поддержки бойцов СВО и их семей, такого как у нас, нигде нет, я это точно знаю. Ни одна семья не остаётся без внимания».

Напомним, что на Международном арктическом форуме Владимир Путин поручил продлить программу до 2030 года с федеральным финансированием по 10 млрд рублей ежегодно. Планы на этот и следующий годы включают капремонт 128 многоквартирных домов, благоустройство 51 дворовой территорий, ремонт квартир для военнослужащих, объектов ЖКХ, а также снос пустующих зданий. Помимо этого, завершат строительство крытого бассейна в Североморске и Дома культуры в Алакуртти, построят центр энергопитания в Североморске, пять детских садов и одну школу.

Подробнее об отчете главы региона смотрите в специальном репортаже на нашем канале в ближайшее время.