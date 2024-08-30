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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.08.24 19:30

Губернатор Мурманской области перед учебным сезоном посетил объекты дополнительного образования в Октябрьском округе столицы Заполярья

В рамках рабочего визита он посетил гимназии №№5 и 8, и помещение будущего пространства «СОПКИ».

В преддверии Дня знаний Андрей Чибис с рабочим визитом посетил образовательные учреждения и социальные объекты Октябрьского округа. В гимназии №5 в рамках проекта «Арктическая школа» отремонтировали кабинет информатики, заменили окна во всем здании учреждения и обновили асфальт на территории рядом, чтобы детям удобнее и комфортнее было добираться до школы.

Сергей Соколов, заместитель директора по административно-хозяйственной работе: «Изначально мы готовили просто кабинет информатики, у нас не было цели, что это будет опорная площадка. Чуть попозже нас откорректировали и сказали, что это будет опорная площадка - центр по подготовке детей к олимпиадам. Мы сделали небольшие корректировки».

Также во время объезда Андрей Чибис открыл для посетителей новое пространство «СОПКИ». Здесь установлено современное оборудование для творчества, образования и досуга молодёжи. Глава региона уверен, что площадка станет ещё одной точкой притяжения для подростков. Лекторий вмещает 25 слушателей, а игровая зона – 8 человек, для посетителей открыт коворкинг, где можно поработать, не отвлекаясь на домашние дела.

Всего в этом году в рамках проекта «Арктическая школа» откроют 26 объектов, 3 досуговых пространства «СОПКИ» и 6 спортивных клубов «СОПКИ.СПОРТ».

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