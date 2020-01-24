Губернатор Мурманской области поблагодарил руководство УМВД России по Мурманской области за проделанную работу

В УМВД России по Мурманской области состоялось расширенное заседание коллегии. Полицейские оценили результаты оперативно-служебной деятельности и определили задачи по сохранению правопорядка в регионе на 2020 год.

Уровень раскрываемости преступлений вырос, а их число снизилось, отметили представители органов правопорядка. В 2019 году продолжено развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений. Совместные с органами власти усилия по снижению аварийности позволили сократить число дорожно-транспортных происшествий.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил руководство УМВД России по Мурманской области за проделанную работу и положительно оценил её результаты, назвав эффективной. Глава региона затронул тему борьбы с наркопреступностью и развитие системы фото- и видеофиксации правонарушений и преступлений.