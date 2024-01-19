Губернатор Мурманской области получил награду за лучшее представление региона на выставке форум «Россия»

Выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве открыли 4 ноября 2023 года. За это время её посетили более 5 миллионов человек. 89 субъектов представили свои главные достижения и познакомили посетителей с культурой и ценностями регионов.

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области: «Такая мощь, такая красота, такое величие! Конечно, это всё даёт нам уверенность и в завтрашнем дне, и в то, что мы преодолеем все сложности, все препоны. Обязательно победим по всем фронтам и направлениям».

По итогам социологического опроса Высшей школы экономики, 98% посетителей выставки почувствовали гордость за свою страну. Каждый из регионов хорошо для этого постарался, все субъекты провели Дни открытых дверей, теперь пришло время подвести итоги.

Мурманская область была представлена посетителям масштабно: на стендах были показали главные символы Заполярья, творческие коллективы представили культурное наследие, кинематографисты показали картины с северным характером, а повара познакомили гостей с блюдами самой вкусной арктической кухни. Но главное, были подписаны соглашения на десятки миллиардов рублей, эти средства поспособствуют развитию региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы подписали соглашения на более чем 50 миллиардов рублей, в том числе новый портовый терминал, соглашение развития жилищного строительства Мурманской области. Для нас это было деловое и важное мероприятие, благодаря которому дополнительные инвестиции пойдут в регион. Но я вам скажу, что общее впечатление от того, что здесь происходит, это действительно масштабная классная работа, которая позволяет нашим людям гордится нашей страной ещё больше».

Президент Владимир Путин предложил продлить выставку «Россия» и на летний период, чтобы как можно больше жителей и гостей нашей страны имели возможность увидеть проект.