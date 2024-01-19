Высокотехнологичный диспетчерский центр позволит анализировать и управлять процессами на энергообъектах Мурманска, Колы и МурмашейКошелёк: в магазинах региона выросли цены на картофель, куриные яйца, репчатый лук
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.01.24 19:30

Губернатор Мурманской области получил награду за лучшее представление региона на выставке форум «Россия»

Выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве открыли 4 ноября 2023 года. За это время её посетили более 5 миллионов человек. 89 субъектов представили свои главные достижения и познакомили посетителей с культурой и ценностями регионов.

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области: «Такая мощь, такая красота, такое величие! Конечно, это всё даёт нам уверенность и в завтрашнем дне, и в то, что мы преодолеем все сложности, все препоны. Обязательно победим по всем фронтам и направлениям».

По итогам социологического опроса Высшей школы экономики, 98% посетителей выставки почувствовали гордость за свою страну. Каждый из регионов хорошо для этого постарался, все субъекты провели Дни открытых дверей, теперь пришло время подвести итоги.

Мурманская область была представлена посетителям масштабно: на стендах были показали главные символы Заполярья, творческие коллективы представили культурное наследие, кинематографисты показали картины с северным характером, а повара познакомили гостей с блюдами самой вкусной арктической кухни. Но главное, были подписаны соглашения на десятки миллиардов рублей, эти средства поспособствуют развитию региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы подписали соглашения на более чем 50 миллиардов рублей, в том числе новый портовый терминал, соглашение развития жилищного строительства Мурманской области. Для нас это было деловое и важное мероприятие, благодаря которому дополнительные инвестиции пойдут в регион. Но я вам скажу, что общее впечатление от того, что здесь происходит, это действительно масштабная классная работа, которая позволяет нашим людям гордится нашей страной ещё больше».

Президент Владимир Путин предложил продлить выставку «Россия» и на летний период, чтобы как можно больше жителей и гостей нашей страны имели возможность увидеть проект.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги 2023 года в ИТ-сфере по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
Комментарий к новости:В 2024 году в Мурманской области планируется заключить 1040 соцконтрактов
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире05:10«Дело Коллини». Художественный фильм (16+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)08:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах региона выросли цены на картофель, куриные яйца, репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 20 копеек, доллар потерял 7 копеек-PRO Энергетику (18+)«АтомЭнергоСбыт» обеспечил 100-процентную собираемость платежей по итогам 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 января-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика