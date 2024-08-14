Губернатор Мурманской области посетил объекты Мончегорска, созданные в рамках плана «На Севере – Жить!»

После рабочего объезда он обсудил с жителями города волнующие их вопросы.

Например, зону возле Северного колледжа физкультуры и спорта оборудовали современную спортивную площадку с беговыми дорожками, футбольным и баскетбольным полями. Рядом идёт строительство ледового катка и ремонтируют внутренние помещения городского стадиона.

Кроме того, продолжается обновление Мончегорского политехнического колледжа, где ремонтируют 8 мастерских в рамках проекта «Профессионалитет», проходит капитальный ремонт домов и дорог, а также в рамках программы «На Севере – твой проект» продолжается ремонт подъездов на Ленинградской набережной.

После объезда губернатор обсудил с горожанами волнующие их вопросы.