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День за днём с «Арктик-ТВ»17.05.18 19:30

Губернатор Мурманской области посетила коррекционную школу-интернат № 3

На встрече педагоги и их ученики с ограниченными возможностями здоровья поделились своими успехами и рассказали, как проходит процесс обучения в стенах заведения.

Кроить и шить девочкам с ограниченными возможностями здоровья помогает опытный педагог. А учатся искусству создавать костюмы и платья начинающие модельеры в Мурманской коррекционной школе-интернате № 3. Обычно оценки талантливым детям дают их учителя или родители, но сегодня в учреждении особенный день – посмотреть, как живут и что умеют воспитанники школы, приехала губернатор Марина Ковтун.

-  Сегодня 11700 детей имеют те или иные ограниченные возможности здоровья, у нас 1323 ребёнка с инвалидностью и поэтому наша задача создать такие условия, которые позволяли бы обучать детей необучаемых,  - отметила во время визита Наталья Карпенко, министр образования и науки Мурманской области. - А необучаемых детей у нас быть не должно, и таких детей у нас нет. Необходимые  условия для них создаются у нас в системе дошкольного, общего и профессионального образования.

Интернат, где учатся дети с нарушениями зрения и слуха,  специалисты называют уникальным и единственным учреждением в области, где созданы все условия для того, чтобы ребята не чувствовали себя в чем то ограниченными. В последние четыре года здесь активно внедряли федеральный стандарт. Современное дорогостоящее оборудование, специализированные учебники и технически-оснащенная предметно-развивающая среда помогают ученикам получать такое же образование, как и их здоровым сверстникам.

Сейчас в школе обучается 162 ребёнка со всей Мурманской области, а около 70 из них проживают в интернате постоянно, поэтому для многих детей педагоги становятся не просто наставниками. Ведь какими бы ни были комфортными и современными условия, именно учителя воспитывают, прививают любовь к знаниям и дают ребятам силы поверить в себя.

- Хотела бы поблагодарить педагогов, которые работают в таких учреждениях, что дают возможность в будущем стать полноценными членами общества и даже показать пример того, как нужно жить в обществе, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

Губернатор также поблагодарила тех детей, которые стали лауреатами национального чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью и пожелала им успехов. По словам представителей власти в Мурманской области создаются условия для развития ребят с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста и до момента получения профессии и трудоустройства.

 

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