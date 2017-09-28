Губернатор Мурманской области, посетив роддом, собирается на открытие дороги на границе с Норвегией

Мурманский родильный дом № 1 снова закрыли на ремонт. В медицинском учреждении идёт серьёзная реконструкция. После неё роддом будет представлять собой самостоятельное структурное подразделение городской больницы, ориентированное на помощь беременным высокой и средней группы акушерского риска. Как идёт ремонт, сегодня проверила губернатор Мурманской области. Помимо этого Марина Ковтун посетила отремонтированные отделения городской больницы и прокомментировала слухи о своей отставке.

Сейчас на двух первых этажах мурманского родильного дома № 1 идут строительные работы. Разрушены они почти до основания: голые стены, снятые потолки, пустые дверные проёмы. После реконструкции роддом будет соответствовать всем современным требованиям и нормам. Были жалобы на вентиляцию - теперь её заменят полностью. Кроме того, в планах - увеличение количества операционных. На ремонт роддома планируется потратить более 21 миллиона рублей из областного бюджета.

- Здесь будет проведён огромный объём работ. Надо понимать, что они проводятся в рамках софинансирования: областной бюджет, больница сюда свои деньги направляет, - говорит Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. - Оборудование и мебель сюда уже купили. Скажу так, это медучреждение будет сделано с нуля полностью. Сделано будет всё новое. Единственное, фасад останется, но потом мы тоже решим, что с ним делать.

Медперсонал первого родильного дома во время ремонта без дела тоже не остался. Его специалисты укрепили коллектив роддома № 3. Правда, ожидаемого наплыва рожениц в третий роддом не произошло, врачи работают в обычном режиме.

80-86 человек в третьем родильном доме, - сообщил Евгений Тарбаев, главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи». - Это нормальная нагрузка. Большие у нас преобразования произошли и в женских консультациях. Сейчас все женские консультации Мурманска находятся в составе городской больницы скорой медицинской помощи. За короткое время мы постарались решить проблему с кадрами: три человека, три акушер-гинеколога пришли в женские консультации. Практически очередь у нас сведена до минимума.

Большие перемены в этом году происходят не только в роддоме. 19 июля 2017 года региональное Министерство здравоохранения оснастило отделение эндоскопии современным оборудованием, в том числе туда привезли эндоскопическую стойку «Pentax». С её помощью можно увидеть мельчайшие изменения слизистой желудочно-кишечного тракта больного. А в сентябре этого года в операционную детского травматолого-ортопедического отделения поставили новый наркозно-дыхательный аппарат.