Губернатор Мурманской области поздравил педагогов с профессиональным праздником – Днём учителя.

С 2020 года Мурманская область участвует в программе «Земский учитель». За это время в ней поучаствовали 40 человек.

«Земский учитель» - федеральная программа, реализация которой началась в России в 2020 году. Основная цель проекта - помощь молодым специалистам при трудоустройстве в сельских населенных пунктах, либо городах с населением до 50 тысяч человек.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Все с удовольствием приехали, все с удовольствием работают, очень в разных городах: Кандалакша, Никель, Заозерск, Заполярный – разные абсолютно города. Все говорят о следующем. Первое, что у нас действительно умные талантливые дети. Каждый из них получил то обаяние севера и то добродушное внимание, начиная от директора школы и заканчивая администрацией того муниципалитета, куда они приехали».

Программа предусматривает для учителя единовременную выплату в размере 1 млн рублей, так же специалиста обеспечивают жильём. В Мурманской области для участия в программе заявки подали 46 человек. Это педагоги из разных уголков России – с Краснодарского и Забайкальского краёв, Ленинградской и Свердловской областей и даже с Республики Калмыкия.

Санан Бадушев, учитель физики в МАОУ СОШ №10, г. Кандалакша (приехал из Республики Калмыкия): «Когда отсюда уезжаешь, многие жители говорят, что север затягивает. И это правда. Природа, край красивый. Люди, люди отличаются. Они другие. Это очень сложно объяснять. Дети - с ними хочется работать и достигать каких-то новых целей».

Екатерина Охотникова, учитель иностранного языка в МБОУ СОШ №3, пгт. Никель (приехала из Краснодарского края): «Впечатлила школа! Всё имеется оборудование, всё есть для работы и творческого развития: и себя, и детей. Самое первое, что мне очень понравилось, это климат. Я сама из Краснодарского края. Очень жарко. Чувствую себя не очень хорошо там. Всегда хотелось мне сменить обстановку и вот получилась такая возможность».

Губернатор Мурманской области поздравил педагогов с профессиональным праздником – Днём учителя.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Всех поздравляю с Днём учителя! Учитель – это не только тот, кто знания даёт. Это ещё и воспитатель. Все мы помним своего первого учителя в начальной школе. Низкий поклон за этот труд, эту миссию и искреннее желание, всё, что нужно для будущей жизни нашим детям – дать».

Отличившиеся представители профессии получили награды из рук главы региона.